Beyaz Saray: İHA’nın vurulması görüşmeleri engellemeyecek

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Umman Denizi’nde USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan İran İHA’sının vurulmasının ardından, taraflar arasındaki müzakere takviminin değişmediği belirtildi.

"TANGO İÇİN İKİ KİŞİ GEREKİR"

Özel Temsilci Steve Witkoff ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Görüşmeler halen planlanıyor. Başkan Trump diplomasiye şans verme taraftarıdır ancak tango yapmak için iki kişiye ihtiyaç duyulur. Karşı tarafın da istekli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Leavitt ayrıca, Trump’ın elinde birçok seçenek olduğunu hatırlatarak geçmişteki "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"nun başarısına dikkat çekti.

UKRAYNA SALDIRISI ŞAŞIRTMADI

Rusya'nın yedi günlük ateşkes uzlaşısını ihlal ederek Ukrayna’ya saldırmasına da değinen Leavitt, Trump'ın bu duruma şaşırmadığını söyledi. Leavitt, "Bu savaş Joe Biden'ın acziyeti nedeniyle başladı. Başkan Trump, savaşı bitirmek için yarın Abu Dabi'de Witkoff ve Jared Kushner aracılığıyla agresif diplomasisine devam edecek" dedi.