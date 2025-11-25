Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ve ABD'nin öncülük ettiği diplomatik trafik hız kesmiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu 28 maddelik kapsamlı barış planının detaylarının ele alındığı Cenevre görüşmeleri, somut bir ilerlemeyle sonuçlandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna'da barış planı maddelerinin büyük çoğunluğu üzerinde uzlaşmaya varıldığını belirtti.

"HERKES CENEVRE'DE ORTAYA ÇIKAN SONUÇTAN MEMNUN"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, Cenevre'de 23 Kasım'da yapılan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planının detaylarıyla ele alındığı müzakerelerin çok iyi ve verimli geçtiğini kaydetti. Leavitt, “Herkes Cenevre'de ortaya çıkan sonuçlar dolayısıyla iyimser. Bakan Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve tüm ekip, ABD'nin hazırladığı ve hem Ruslar hem de Ukraynalıların katkılarıyla oluşturulan 28 maddelik barış planının maddelerini ayrıntılı şekilde ele aldılar. Sonuçta, bu maddelerin büyük çoğunluğu üzerinde anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

Metnin tamamı üzerinde mutabakatın sağlanmasının ardından Rus tarafına gideceklerini aktaran Leavitt, “Bu savaşın diğer tarafı olan Rusların da bunları kabul etmesini sağlamalıyız. Başkan bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyor” diye konuştu.