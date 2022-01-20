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Dünya Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi
Dünya

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in, Rus askerlerin Ukrayna'ya geçmesinin yeni bir işgal anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağı açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 08:31:00 -
Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." ifadesinin ardından, Rus askerlerin Ukrayna'ya geçmesinin yeni bir işgal anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağı açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." değerlendirmesi sonrası, "ABD, Rusya işgaline yeşil ışık mı yakıyor?" yorumlarının ardından açıklama yaptı.

Söz konusu ifadelere açıklık getiren Psaki, "Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkça söylediği gibi, Rusya askeri kuvvetleri Ukrayna sınırını geçerse bu yeni bir işgaldir. Bu duruma da ABD ve müttefikleri tarafından katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın siber saldırılar ve paramiliter taktikler dahil geniş bir saldırı kitabı olduğunu ve Biden'ın bunu bildiğini belirterek, "Biden bugün, Rusya'nın saldırganlığının kararlı, iki taraflı ve ortak bir cevapla yanıtlanacağını açıkça söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

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