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Teknoloji Beyaz şapkalı hacker’lar 7’nci kez buluştu
Teknoloji

Beyaz şapkalı hacker’lar 7’nci kez buluştu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde STM tarafından düzenlenen ‘Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)’ etkinliğinin 7’ncisi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:05:00 -
Beyaz şapkalı hacker’lar 7’nci kez buluştu

Etkinlikte hacker’lar, 24 saat boyunca siber ortamda sistem açıklarını bulmak için kıyasıya yarıştı. Toplam 394 takım, ilk 3’e girebilmek için mücadele etti. Birinciye 35 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 25 bin TL para ödülü verildi. CTF çerçevesinde yapılan mini bilgi yarışmasına da katılıp en yüksek puanı toplayan yarışmacılardan birinciye iPad, ikinciye Apple Watch, üçüncüye ise AirPod hediye edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, siber güvenlik alanında kariyer yapmayı hedefleyen gençler için CTF’yi önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Demir, “STM’nin siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF yarışmaları gençlerin ve araştırmacılarının ilgi duydukları bir organizasyon haline geldi” diye konuştu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise “CTF’yle gençlerimize siber güvenlik araştırmacısı olarak savunma sanayimizde kariyer imkânı bulunduğunu göstermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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