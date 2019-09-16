'Beyaz sakalından utan be' demişti! Saadet'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya cevap

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, önceki gün, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na yüklenmişti.

Cübbeli Ahmet, son sohbetinde Karamollaoğlu'nu eleştirerek, “Saadet’in proje başkanının ‘Müslümanım ama İslamcı değilim’ lafı, ‘İnsanım ama insancı değilim’ mânâsına gelmektedir” demiş, Karamollaoğlu için de, “Beyaz sakalından utan be kaç yaşına gelmişsin” ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'e çağrı

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim ise, Cübbeli Ahmet'in sözlerine bir yanıt verdi.

Abdullah Sevim, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim ne amaçla yola çıktığımızı" derken, “Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bizim yolda başımıza gelen bütün badirelere rağmen, nasıl tavizsiz davrandığımızı” dedi.

Abdullah Sevim, Cübbeli'nin bu çıkışlarına üzüldüklerini ifade ederken, "Cübbeli kardeşim bilmiyor mu bu tarz çıkışlarının dahil olduğu, bizim de sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz, İsmailağa Camiasını da üzdüğünü ve yaraladığını" dedi.

Cübbeli Ahmet'e açık davette de bulunan Sevim, "Buyrun gelin, İl Başkanlığımızda bir kahve içelim. Aklınıza yatmayan ne varsa sorun söyleyelim" diye belirtti.

