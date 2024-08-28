Beyaz saçları kendi rengine çeviriyor: Bu şey oluk oluk saç çıkarıyor! Saç boyasına son veren meyve ve sebze

Yaşınız ilerledikçe saçlarınız beyazlamaya başlar. Ancak bazen genç yaşlarda da saçlarda beyazlar görülebilir. Saçların beyazlamasını tetikleyen pek çok faktör bulunuyor. Vitamin ve mineral eksikliği, stres, kötü ve zararlı alışkanlıklar, hormonal dengesizlikler, düzensiz beslenme gibi pek çok faktör saçların erken beyazlamasına sebep olur. Saçları beyazlayan herkes saçboyaları ile bu beyazlardan kurtulmaya çalışır. Ancak saç boyaları çok fazla kimyasal içerdiği için saçlara zarar verir ve saç sağlığını bozar. Beyaz saçları evde boya kullanmadan doğal yollarla tekrar doğal rengine çevirmenin bazı yolları var.

Saçların beyazlaması doğal yaşlanma süreci olarak kabul edilir. Saçlarınızdaki beyazlar yaşınız ilerledikçe artar.

Araştırmalar ayrıca saç beyazlamasının saça rengini veren bir pigment olan melaninin azalmasından kaynaklandığını ileri sürdü.



Zamanla, saç köklerindeki melanin üreten hücreler hasar görebilir veya ölebilir, bu da üretilen melanin miktarının azalmasına ve sonuç olarak saçın beyazlamasına neden olabilir.

Saçlarınızdaki beyazları kapatmak için saçlarınızı boyamayı tercih ediyor olabilirsiniz.



Ancak sürekli saç boyamak saç köklerine zarar verir ve saçların yıpranmasına, dökülmesine, cansız ve mat görünmesine yol açar.

Şu anda saçın erken beyazlamasının bilinen bir tedavisi olmasa da, bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve tedaviler daha fazla beyazlamayı yavaşlatmaya veya önlemeye yardımcı olabilir.

Saç boyası kullanmadan da saçlarınızdaki beyazlardan kurtulabilmeniz mümkün. Saçların beyazlamasını engelleyen ve beyaz saçları eski rengine döndüren bu yöntemlere mutlaka bir göz atın.

PANCAR SUYU

Pancar suyu beyaz saçları engellemede başarılı olabilir. Pancar suyu ayrıca saç köklerini besler ve saçların dökülmesini durdurur.

15 gün boyunca saçlara düzenli olarak uygulanan pancar suyu saçlardaki beyazların kaybolmasına yardımcı olabilir.

Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.

KINA

Kına saçlardaki beyazlardan kurtulmanın en doğal yollarından biridir. Kınayı saçlara sürmek ayrıca saçların beslenmesine ve güçlenmesine yardımcı olur.

Bir macun oluşturmak için kına tozunu sıcak suyla karıştırın. Saçınıza uygulayın ve birkaç saat bekletin. Su ile durulayın. Kına saçınıza kırmızımsı-turuncu bir renk verebilir.

RAVENT OTU

Bu bitki rhubarb ismiyle de bilinir. Farklı bölgelerde ravent otu, dağ muzu, ravend-i hindi, ravendiyye, ışgın, rheum ve rhubarbe isimleriyle de tanınır.

Ravent köklerini suda kaynatın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Ravent saçınıza kırmızımsı kahverengi bir renk verebilir.

PAPATYA

Papatya özelliklere saçlara ışıltı vermek için kullanılır. Güçlü bir papatya çayı demleyin ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Papatya saçınıza açık sarı bir renk verebilir.

CEVİZ

Ceviz hem saç köklerini besler, hem de saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Ceviz beyaz saçlarınızı koyu rengine döndürebilir. Kara cevizlerin kabuklarını kırın ve suda kaynatın. Soğumaya bırakın ve saçınıza uygulayın. Bir saat bekletin ve suyla durulayın. Siyah ceviz saçınıza koyu kahverengi bir renk verebilir.

LİMON SUYU

Limon suyu güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Saçlara canlılık ve aydınlık bir görünüm katar. Taze limon suyunu sıkın ve saçınıza uygulayın. Birkaç saat bekletin ve suyla durulayın. Limon suyu saçınıza açık sarı bir renk verebilir.