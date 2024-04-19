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Kadın - Aile Beyaz saçlara çözüm: 5 dakikada doğal beyaz saçlardan kesin kurtulma yöntemleri! Bir de şimdi görün, boya değil
Kadın - Aile

Beyaz saçlara çözüm: 5 dakikada doğal beyaz saçlardan kesin kurtulma yöntemleri! Bir de şimdi görün, boya değil

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:07:00 - 2024-04-19 17:12:41
Beyaz saçlara çözüm: 5 dakikada doğal beyaz saçlardan kesin kurtulma yöntemleri! Bir de şimdi görün, boya değil

Hem erkek hem de kadınlar açısından görüntü açısından sorun teşkil eden beyaz saçlar, kimi durumlarda psikolojik anlamda da ciddi sıkıntılar çıkarabilmektedir. Hatta bazen erken yaşta da meydana gelebilen beyaz saçlardan kurtulmanın yolları nelerdir? Cilt sağlığına iyi gelmeyen kimyasal maddelerden tamamen kesin ve doğal çözüm önerileri ışığında beyaz saçlara son verin.

Beyaz saçlar; yaş ve cinsiyet grubu fark etmeksizin günümüzde pek çok kimsede hayatının herhangi bir döneminde karşılaşabileceği bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaygın bir şekilde beyaz saçların yalnızca ilerleyen dönemlerde çıkabileceği kanısı bulunsa da, esasında bu problem hiç şüphesiz erken yaşlarda da oluşum gösterebilmektedir.

Her ne kadar sağlık açısından zararsız bir durum olarak görülse de beyazlaşmış saçlara sahip kişilerde estetik görünüm olarak sorun arz edebilmekte, hatta ağırlıklı olarak psikolojik anlamda bunalıma uğratan bir problem halini alabilmektedir. İşte damga vuran kür tarifi...

Beyaz saçlara kesin çözüm HARİKA kür:

Yarım kilo bal

100 gr keten tohumu

2 diş sarımsak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 adet limon

*Limonlardan bir tanesini soyun diğerini soymadan bırakın. Daha sonra limonları ve sarımsakları bütün halinde blenderden geçirin. Sonrasında keten tohumu ve balı ekleyerek tekrar karıştırın. Karışımı cam bir kavanoza koyup kapağı kapatarak dolapta bekletebilirsiniz. Tahta kaşık ile karışımdan her öğünden önce günde 1 çorba kaşığı tüketin. Karışımı günde 3 kez her öğünden bir saat önce tüketmeniz yarar sağlayacaktır.

Beyaz Saçlardan Kurtulmanın Yolları ve Yöntemleri:

4)Havuçlu Beyaz Saç Maskesi

10 gram çörekotu yağı

1 gram ısırgan tohumu yağı

20 gram ceviz yağı

30 gram havuç tohumu yağı

Malzemeleri bir araya getirip saç dipleri ve saç tellerine sürün. 15 dakika saçlarınızda beklettikten sonra bitkisel içerikli şampuan ile saçlarınızı temizleyin. Haftada 1 kez tekrarlanabilir.

BEYAZ SAÇLARDAN KURTULMAK İÇİN DOĞAL BİTKİSEL VE KESİN ÇÖZÜM

Doğal ve Bitkisel Beyaz Saçlara Kesin Çözüm: Bir başka yöntem de çay, soğan kabuğu ve defne yaprağı karışımıdır. İki litre suyun içine iki çorba kaşığı çay, iki soğan kabuğu ve üç defne yaprağını koyun ve kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve oda sıcaklığına geldikten sonra saç diplerinize karışımı sürün. Her gün düzenli olarak uyguladığınızda saçlarınızdaki beyazların azaldığını göreceksiniz.

Beyazlaşmış Saçlardan Kurtulmak İçin: Bitki ve Güzellik uzmanı Suna Dumankaya Saç Beyazlamasına karşı Ceviz Kürü tavsiye ediyor. Ceviz kabuklarını iyice dövüp püre haline getirin. Diğer taraftan bir tutam ceviz yaprağını yarım litre suda kaynatın, 20 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Sonra süzüp, ezdiğiniz ceviz yapraklarının içine bir çorba kaşığı ilave edin. Karışımı saçlarınıza sürüp bir saat bekletin. Bunu haftada bir gün uygularsanız saç renginiz değişir, koyulaşır.

Beyaz Saçlardan Kurtulmanın Yolları ve Yöntemleri: 5)Çörekotu Yağı: Beyazlamış saçlar için formül: Önce saçlar doğal bitkisel yağlı saf sabunla yıkanır, durulanır, ardından beyaz saçlı bölgelere çörekotu yağı ile masaj yapılıp saça bir havlu sarılır ve 15 dakika kadar bekletildikten sonra saçlar tekrar sabunla yıkanıp durulanır. Bu uygulamaya ortalama altı ay haftada iki veya üç defa devam edilir.

Beyaz Saçları Kesin ve Etkili Çözüm: 6)Köri Bitkisi: Köri bitkisinin yaprakları da beyazlamayı önlemekte başarılıdır. Köri yemeklerde baharat olarak kullanılabildiği gibi, yaprakları ezilerek lapa yapılıp saça uygulanarak durulanabilir.

Beyaz Saçları Siyahlaştırmak İçin: 7)Biberiye ve Adaçayı: 2 bardak suya yarım fincan biberiye yarım fincan adaçayı koyarak kaynamaya bırakın. Suyunu ayırın ve şampuanla yıkamış olduğunuz saçınızı bu suyla durulayın. Bu şekilde bir 15 dakika bekleyin ve saçınız tekrar durulayın. Saç rengini koyulaştırma oldukça etkili bir formül olduğunu göreceksiniz.

Beyaz Saçlara Doğal ve Bitkisel Çözüm: 8)Kabak: Yeşil kabak da yine saç ağarmasına etkili bir çözüm olabilir. Kabakları doğrayın ve güneşte kurutun. Kurutulmuş parçaları hindistancevizi yağına batırın ve 3 – 4 gün kadar bekletin. Daha sonra posası siyaha dönene dek karışımı kaynatın. Elde ettiğiniz yağ ve posayla kafa derinize masaj yapın.

Beyaz Saçlardan Kurtulmanın Yolları ve Yöntemleri: 9)Bektaşi Üzümü Tozu: Limon suyu ile aktardan temin edeceğiniz bektaşi üzümü tozunu karıştırın. Saçlarınızın uzunluğuna göre bol malzeme yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken önemli nokta karışımın macun kıvamında olmasıdır. Malzemeleri güzelce karıştırdık ve kıvamı tutturduk. Ardından saçlarınızı yıkamadan 1-2 saat önce bu saç maskesini saçlarınıza yedirin. Saç diplerinden uçlarına kadar uyguladığınız macun 1-2 saat saçınızda kaldıktan sonra saçlarınızı hafifçe ıslatın ve şampuan döküp, köpürtün. Hemen sonrasında saçlarınızı yıkayın.

BEYAZ SAÇLARDAN KURTULMANIN DOĞAL BİTKİSEL KESİN ÇÖZÜMÜ...

Saçlarda genetik, yapısal ve dış faktörlerden dolayı beyazlama görülür. Stres ve vitamin eksikliği de saçın beyazlamasına sebep olan etkenler arasındadır. Dr. Feridun Kunak, saç beyazlamasını engelleyen çok özel kür tarifi verdi. İçerisinde ceviz yaprağı, soğan kabuğu, biberiye, defne tohumu, ısırgan otu ve sarımsak olan saçların beyazlamasını engelleyen etkili kür tarifini izleyicilere aktaran Kunak, karışımın on beş dakika kaynatılıp on beş dakika demlenmesini, ardından saç diplerine uygulanmasını tavsiye etti.

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