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Beyaz önlüklü kahraman

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Sezai Çelik, 15 Temmuz gecesini anlattı: “Bir ara yaralı sayısı o kadar artmıştı ki, sonunda sırtımdaki Türk bayrağını da çıkartıp bir yaralının bacağına bağladım. Belki ateş etmezler diye düşündüm ama ateş açmayı sürdürdüler” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
Beyaz önlüklü kahraman

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz gecesiBoğaziçi Köprüsü üzerinde başlattığı darbe girişimi, öğretmeninden garsonuna, akademisyeninden ev hanımına, doktorundan öğrencisine kadar toplumun bütün kesimlerinin meydanlara çıkması ile son buldu. Milli kurum ve kuruluşları bombalayan, masum vatandaşlarımıza kurşun sıkan, 251 kişinin ise şehadetine neden olan FETÖ’nün darbe girişiminin başarılı olmaması için sokağa çıkan isimlerden biri de göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Sezai Çelik'ti. Tanklardan gelen kurşunlara rağmen sabaha kadar yaralıların imdadına koşan Çelik, kanlı gecede verdiği destansı mücadelenin tüm detaylarını Akit’e anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “meydanlara çıkın” çağrısı üzerine siteden 8 arkadaşıyla 30-35 dakika yürüyerek Boğaziçi köprüsüne ulaşan Çelik, yaralıların kanamasını kontrol ediyordu. Bir ara yaralı sayısı o kadar artmıştı ki, sonunda sırtındaki Türk bayrağını da çıkartıp bir yaralının bacağına bağladı. Bu sırada insanların bir kısmı tank mermileri, bir kısmı ise G3 piyade tüfeklerinin mermileriyle şehit ediliyordu.

Namaz kılanlara ateş açıldı

Doktor Sezai Çelik’in o geceye ilişkin, “Köprüde gençler müthiş bir mücadele verdi. Gençler yaralıları araçlarla hastaneye taşıdı. Halk tekbir sesleriyle boğazı inletti. Askerlerin vatandaşların üzerine attıkları her mermiden sonra tekbir sesleri yükseldi. Sabah namazı saati geldiğinde yeşil alanın tamamı Türk bayraklarıyla çevrildi. İnsanlar toplandı ve dua etti. Darbeci askerler namaz kılan vatandaşların olduğu yere de ateş etti” ifadesini kullandı. En kritik anlarda doktor Sezai Çelik’in tam yanında patlayan bir tank mermisi ile peş peşe yaralananlar oldu. O sahneyi ve patlamanın şiddetiyle yere savrulan insanları asla unutmadı. Kanlı darbenin üzerinden geçen 3 yılı değerlendiren Sezai Çelik, “Halk, düzensiz bir mücadele verdi ve başardı. Canları pahasına verilen olağanüstü gayretin kesintiye uğratılmaması gerekir. Gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerek AK Parti Hükümeti FETÖ ile mücadele ediyor. Ne olursa olsun bu süreç sulandırılmamalıdır. Eline silah almamış ama fikren örgütü destekleyen Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak gibi isimlerin cezalarını çekmeleri gerekir” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:45
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. 15 Temmuz gecesi
  3. Boğaziçi Köprüsü
  4. darbe girişimi
  5. FETÖ
  6. Sezai Çelik
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. G3 piyade tüfekleri
  9. Türk bayrağı
  10. tank mermileri
  11. Doktor Sezai Çelik
  12. AK Parti
  13. Mehmet Altan
  14. Nazlı Ilıcak
  15. Sabah namazı

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