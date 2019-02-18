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Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde kameralara takıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:20
Beyaz Gelincik Tunceli’nin ardından Gümüşhane’de de görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Tunceli’de görüntülenen ve dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan Beyaz Gelincik Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dibekli köyünde kameralara takıldı.


Sansargiller ailesinden olan Beyaz Gelincik, Gümüşhane’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Metin Aydın tarafından merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında görüntülendi.


Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.


Gümüşhane Üniversitesinde memur olarak görev yapan ve hafta sonları doğa yürüyüşü yapıp fotoğraf çeken Aydın, Dibekli köyünden Süleyman Demir’in daveti üzerine hafta sonu bölgeye gittiğini söyledi.


Genelde Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) ile yürüyüş yaptıklarını fakat bu hafta bireysel yürüyüş sırasında beyaz gelinciğe denk geldiğini kaydeden Aydın, “Bu haftaki yürüyüşümüzü bireysel olarak yaptık. Dibekli köyüne yürüdük. Köyün bir kaç kilometre uzağında rastladık beyaz gelinciğe. Daha önce görmedim hiç. Birkaç gün önce Tunceli’de görüntülendiğini okumuştum. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için heyecanlandım ve aynı zamanda sevindim Gümüşhane’de görüldüğü için. Çok hareketli olduğu için çekmek bayağı zor oldu. Sürekli hareket ettiği için sürekli gözden kayboldu. Beni Dibekli köyündeki yürüyüşe davet ettiği için Süleyman Demir’e de teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:20
  1. doğa
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