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Beyaz Ev'de kriz! Trump dışarıdan söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki hükümeti kapamasının ardından Beyaz Ev'de yemek krizi yaşanmaya başlandı. Yemek hizmeti veren personelin yetersiz kalması gerekçesiyle Trump, dışarıdan hamburger söyledi.

15 Ocak 2019 Salı 10:32
Beyaz Ev'de kriz! Trump dışarıdan söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyle yemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Ev'e hamburger ve pizza sipariş etti.

BBC'nin haberine göre, üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları Beyaz Ev'de ağırlayan Trump, konuklarına 300'den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kapanması nedeniyle ücretini kendi ödediği hazır gıda sipariş ettiğini söyledi.

Hükümetin kapanması 800 bin kişiyi etkiledi

Hükümetin kapanması, Beyaz Ev personeli dahil kamuda 800 bin çalışanı etkiledi. Çalışanların bir kısmı zorunlu izne ayrıldı, bir kısmı da 23 gündür ücretsiz çalışıyor.

Trump, federal bütçeyi, Meksika sınırına duvar ödeneği içermemesi halinde onaylamayacağı konusunda ısrarcı davranıyor.

ABD'de federal hükümetin geçici bütçe anlaşmazlığından dolayı kapanmasının üzerinden 23 gün geçti ancak Trump'ın Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için ödenek ayrılması talebi henüz Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlayan Demokratlarca kabul edilmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:32
  1. Beyaz Ev
  2. Trump
  3. Hamburger

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