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Beyaz ette yüzde 35’e varan indirim yapıldı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında beyaz ette yüzde 15 ile 35 oranında değişen fiyat indirimleri yapıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
Beyaz ette yüzde 35’e varan indirim yapıldı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, beyaz et sektörü olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele programını en fazla destekleyen sektörlerden biri olduklarını söyledi. Koca, “Üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla Topyekun Mücadele kapsamında ürün çeşitlerimize bağlı olarak, yüzde 15 ile 35 oranında değişen fiyat indirimleri yaptık. Piliç eti, sağlıklı ve güvenilir olmasının yanında, emsallerine göre en uygun fiyatlı bir ürün. Bu ürün, bu özelliğini devamlı korumakta” diye konuştu. Koca, bu dönemde de üretimi kısmadıklarını belirterek, aksine arttırmaya devam edeceklerini söyledi. Bu yıl ihracatta 500 bin ton hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Koca, “Ülkemize döviz sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu ihracatı gerçekleştirirken, iç tüketimi azaltmamaya da aşırı özen gösteriyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:22
  1. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca
  2. Enflasyonla Topyekun Mücadele
  3. Piliç eti

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