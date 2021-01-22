  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Beyaz eşya satışları yüzde 16 arttı
Ekonomi

Beyaz eşya satışları yüzde 16 arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre 2020’de 6 ana ürün grubunda satışlar, 2019’a kıyasla yüzde 16 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 16:46:00 -
Beyaz eşya satışları yüzde 16 arttı

İhracat 2019’la hemen hemen aynı olup üretimde yüzde 3 artış görüldü.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya sektörünün güçlü ihracatıyla ön plana çıktığını belirtti. 2020’nin Covid-19 sınırlamalarına rağmen sektör için verimli geçtiğini kaydeden Dinçer, şöyle dedi: “Zamanımızın büyük bölümünü evlerimizde geçirmemiz ve konut satışlarında görülen artış beyaz eşyaya talebi yukarı taşıdı. 2020’de 6 ana üründe Türkiye satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 7 milyon 750 bin adet olarak gerçekleşti. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız 2019’un yüzde 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı.” Dinçer, Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık tarafından yapılan serbest ticaret anlaşmasının (STA) yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Dinçer, “Yeni STA, beyaz eşya üreticilerinin rekabet güçlerinin korunması ve pandemi sonrası normale dönüşü hızlandırmak adına büyük önem taşımaktadır. STA’nın önümüzdeki süreçte küresel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fırsatların değerlendirilmesine imkân verecek şekilde güncel tutulması önemlidir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar
Gündem

ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar

Avrupa Birliği'nin ABD'ye güvenemeyeceğinin Donald Trump döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten uzmanlar, "Çevresindeki krizleri şekille..
Rusya'dan bomba itiraf: Savaştan sonra çok güçlendiler
Dünya

Rusya'dan bomba itiraf: Savaştan sonra çok güçlendiler

Ermenistan'ı ti'ye alan Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, "Azerbaycan savaştan sonra çok güçl..
Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı
Gündem

Cezaevine gönderilecek! HDP’li vekil Kocaman terörden tutuklandı

Terör davasında yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman tutuklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay