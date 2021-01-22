Beyaz eşya satışları yüzde 16 arttı

İhracat 2019’la hemen hemen aynı olup üretimde yüzde 3 artış görüldü.



TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya sektörünün güçlü ihracatıyla ön plana çıktığını belirtti. 2020’nin Covid-19 sınırlamalarına rağmen sektör için verimli geçtiğini kaydeden Dinçer, şöyle dedi: “Zamanımızın büyük bölümünü evlerimizde geçirmemiz ve konut satışlarında görülen artış beyaz eşyaya talebi yukarı taşıdı. 2020’de 6 ana üründe Türkiye satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 7 milyon 750 bin adet olarak gerçekleşti. İç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlarımız 2019’un yüzde 4 üzerinde gerçekleşerek 30 milyon adet seviyesine yaklaştı.” Dinçer, Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık tarafından yapılan serbest ticaret anlaşmasının (STA) yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.



Dinçer, “Yeni STA, beyaz eşya üreticilerinin rekabet güçlerinin korunması ve pandemi sonrası normale dönüşü hızlandırmak adına büyük önem taşımaktadır. STA’nın önümüzdeki süreçte küresel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fırsatların değerlendirilmesine imkân verecek şekilde güncel tutulması önemlidir” diye konuştu.