  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı Yahudilerin itirafı dünyanın gündeminde 'Türkiye İsrail'in güvenliğini bozdu' Aziz İhsan Aktaş davası başlıyor! CHPli yolsuzluk şüphelileri için hesap vakti Türkiye Akkuyu ile küresel sahnede CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’na büyük ayıp! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yapılan hareket büyük tepki topladı Ekrem’in danışmanı uyanmaya başladı: ‘Çözüm yok şov var’ itirafı! Eski ABD Başkanı Clinton’dan Minnesota'daki olaylar hakkında sert çıkış! Trump yalancı Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü! Sözde öğretmen, küçük çocuğu taciz edip videoya çekti Tahran’dan Washington’a kanlı mesaj: Rüzgâr eken fırtına biçer Kandil’den Türkiye’ye açık tehdit: Bozguna uğrayan teröristler kudurdu!
Yerel Beyaz esaret sona erdi! Gercüş’te kapalı köy yolu kalmadı
Yerel

Beyaz esaret sona erdi! Gercüş’te kapalı köy yolu kalmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyaz esaret sona erdi! Gercüş’te kapalı köy yolu kalmadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini sürdüren ve hayatı durma noktasına getiren yoğun kar yağışı ile tipiye karşı yürütülen kararlı mücadele zaferle sonuçlandı. Karın geçit vermediği 58 köy yolu, Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde gece gündüz demeden çalışan ekiplerin hummalı operasyonlarıyla tamamen trafiğe açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Batman’ın Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 58 köy yolu, Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde tamamen trafiğe açıldı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Gercüş'te, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle hastaların hastaneye ulaştırılması ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için seferber olan ekipler, dondurucu soğuğa rağmen 58 köyün merkezle bağlantısını yeniden sağladı. Yolların açılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan köy muhtarları ve bölge halkı, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

 

Gercüş Kaymakamlığı, yolların ulaşıma açılmasına rağmen buzlanma riskine karşı sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller
İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Aktüel

İçişleri Bakanlığı'ndan uyarı geldi! İşte kar yağışının olacağı iller

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var
Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Dünya

Japonya’da şiddetli kar yağışı can kaybına yol açtı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!
Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

Dünya

Pakistan'da kar yağışı felakete dönüştü: Çığ ve buzlanma 11 can aldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23