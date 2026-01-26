Beyaz esaret sona erdi! Gercüş’te kapalı köy yolu kalmadı

Batman’ın Gercüş ilçesinde geçtiğimiz haftadan bu yana etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 58 köy yolu, Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen hummalı çalışmalar neticesinde tamamen trafiğe açıldı.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu Gercüş'te, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle hastaların hastaneye ulaştırılması ve mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için seferber olan ekipler, dondurucu soğuğa rağmen 58 köyün merkezle bağlantısını yeniden sağladı. Yolların açılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan köy muhtarları ve bölge halkı, çalışmaların hızlı ve titiz bir şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.

Gercüş Kaymakamlığı, yolların ulaşıma açılmasına rağmen buzlanma riskine karşı sürücüleri kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyardı.