Beyaz elitlerin ırkçı çocukları, siyahi genci işkenceyle mi öldürdü?

New York Times'ın (NYT) yaptığı haberde, göçmen işçi bir babanın oğlu olan ve ülkenin en prestijli okullarından birinde okuyan Dia'nın ölümünün bir kaza olmayabileceğini belirtti.

Haberde, Dia'nın Leuven Üniversitesi'nde (K.U. Leuven) okurken Antwerp şehrindeki beyaz elitlerin çocuklarının katıldığı Reuzegom adlı "kardeşlik" oluşumuna katılmayı, mezuniyet sonrası toplumda daha çok kabul görmede bir kazanç saydığı ancak bu süreçte hayatta kalamadığı açıklandı.

Bu grubun sıra dışı ritüellerinin parçası olarak aşırı alkol tüketmeye, kusana kadar balık yağı içmeye, canlı Japon balığı yutmaya ve dışarıda buzla dolu bir çukurda durmaya zorlanan Dia, Aralık 2018'de çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti ve ölümü başlarda trajik bir kaza olarak görüldü.

Grubun Hitler ve KKK pozları iki yıl sonra ortaya çıktı

Son haftalarda ortaya çıkan bazı bulgular kafalarda soru işaretleri bıraktı: "Siyahilerin beyaz insanlar için çalışması gerektiğini" savunan kardeşlik üyeleri bir parti sonrası Dia'ya ortalığı temizlemesini söylerken ırkçı hakaretlere başvurmuştu. Dia'nın üniversite arkadaşlarının ırkçı Ku Klux Klan cübbesi içinde fotoğrafları gün yüzüne çıkmış, bir "kardeşlik" konuşmasında "İyi Alman dostumuz Hitler" ifadesi geçmiş ve grup bir videoda da ırkçı şarkı söylemişti.

Polisin ortaya çıkardığı silinmiş WhatsApp mesajları da yargı, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin çocukları olan bu gençlerin eylemlerinin izlerini örtmeye çalıştığını ortaya koydu.