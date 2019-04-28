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Beyaz çikolata sağlığa zararlı mı?

Rengiyle iştah kabartan beyaz çikolata, insan sağlığı için zararlı mıdır?

28 Nisan 2019 Pazar 13:53
Beyaz çikolata sağlığa zararlı mı?

Son yıllarda yapılan araştırmalar kakao oranı yüksek bitter çikolatanın özellikle kalp sağlığı için son derece yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bitter çikolata ölçülü tüketildiğinde ise metabolizmayı hızlandırıp, kilo vermeye yardımcı oluyor. Sütlü çikolata ise son derece lezzetli olmasına rağmen tüketimi uzmanlarca önerilmiyor. Sütlü çikolatanın yanı sıra bir de bembeyaz rengiyle iştah kabartan çikolatalar da mevcut. Peki, beyaz çikolata insan sağlığı için zararlı mıdır?

Yağ deposu

Beyaz çikolata; kakao yağı, şeker ve sütün karışımıyla elde edilir. Bolca kalsiyum içeren beyaz çikolata kesinlikle sağlıklı değildir. Çünkü bu çikolatanın içerisinde bolca doymuş yağ bulunuyor.

50 gramı 270 kalori

50 gram beyaz çikolata 270 kaloridir. Yüksek yağ ve şeker oranı nedeniyle beyaz çikolata diyabet hastalığını tetikleyebilir. Beyaz çikolata illa tüketilecekse bir küçük parça yeminiz tavsiye edilir.

Tarçını unutmayın

Kilo kontrolünün yanın sıra sağlıklı bir beden istiyorsanız; canınız tatlı çektiğinde bitter çikolata yemeniz sizin için daha iyi olacaktır. Ayrıca bir adet çubuk tarçını koklamak ya da tarçınlı bir kahve içmek de tatlı ihtiyacınızı dizginleyecektir.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 13:53
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