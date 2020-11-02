Beyaz çayın faydaları ve zararları nelerdir?

Son zamanlarda Türkiye'de çay tüketicileri arasında popülerleşmeye başlayan beyaz çay merak konusu oldu. Çay kültürünün ana vatanı olan Doğu Asya'dan çıkan beyaz çay faydaları ile dikkatleri üzerine topluyor. İşte beyaz çay hakkında merak edilen bilgiler…

Beyaz çay nedir?

Beyaz çayın bilimsel ismi Camellia Sinensis'tir. Beyaz çayın anavatanı Çin ve Tayvan'dır. Beyaz çayın tarihinin Çin İmparatorlarına kadar gittiği belirtilmektedir. Shen Nung adlı Çin imparatorunun dinlenirken beyaz çayı keşfettiği söyleniyor. İmparatorun bu çayı tadıp beğenmesinin ardından ulusunun da çaya karşı sevgisi başladığı belirtilmektedir.

Beyaz çayın türleri nelerdir?

Beyaz çayın türleri Bai Hao Yinzhen, Bai Mu Dan, Shou Mei, Gong Mei, Beyaz Puerh, Seylan Beyazı, Darjeeling Beyazı, Afrika Beyazı'dır.

Beyaz çayın faydaları nelerdir?

Vücuttaki yararları ile yeşil çayı bile geride bırakan beyaz çay, cilt güzelliğinden sağlığa kadar birçok konuda etkisi yüksek olan bir çaydır. Bağışıklık sistemine sağladığı güç ile özellikle kanserden koruması, günümüzde sıkça görülen kanser vakalarının daha az görülmesini sağlayan faydası ile bilinmektedir. Kolesterol ve hipertansiyon hastalarının kullanması gereken bir çay olarak önerilenler arasında yer alır. Söz konusu çayın kullanımı sayesinde vücutta bulunan virüs ve bakterilerin etkili bir şekilde yok edilmesi sağlanır.

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenler için gençlik iksiri olarak adlandırılmaktadır. Cilt hücrelerinin tazelenmesini sağlar.

Üstelik cilt sarkmalarının ve kırışıklıklarının da önüne geçme konusunda güçlü bir etkisi vardır. C ve K vitaminleri bakımından zengin bir çaydır. Bu sayede güçlü bir bünyeye sahip olmayı mümkün hale getirmektedir. Kalp-damar sağlığını korurken diş ve diş etlerinin güçlenmesini de sağlar.

Beyaz çayın yan etkileri, zararları nelerdir?

Tüm çay çeşitlerinde olduğu gibi beyaz çay da az miktarda kafein barındıran bir çay türüdür. Bu sebeple aşırı tüketilmesi sonucunda çarpıntı ve uykusuzluk gibi yan etkilere sebep olabilir. Herhangi bir sağlık problemi olmayanların günde birkaç bardak içebilecekleri bir çaydır. Aynı zamanda hamile ve emziren bayanların uzak durmaları gereken bir çaydır. Sadece faydaları noktasına odaklanarak beyaz çay tüketimini artırmak kafein nedeniyle depresyon gibi hastalıkların tetiklenmesine neden olabilir. Bundan dolayı beyaz çay kullanmadan önce mutlaka bir uzman görüşünü almak bilinçli olmayı sağlar.