Beyaz çamaşırları beyazlatmanın 3 yolu

BEYAZ ÇAMAŞIRLARIN GRİLEŞMESİ NASIL ENGELLENİR?

Çamaşırlarınızı, mutlaka rengine göre ayırın. Renkli çamaşırlarla, beyazların beraber yıkanması çamaşırların grileşmesinin en büyük nedenidir. Ayrıca, beyaz diye açık gri ve kremleri de beyazlarla yıkayayım gibi bir düşünceye girmeyin. Tüm bu renklerin ayrı yıkanması gerekli.

Çamaşırlarınızın etiketlerini kontrol edin. Kimi çamaşırların etiketleri renk verir ve size kötü sürprizler yapar. Yıkama öncesi etiketi sıcak suyla ıslatıp, beyaz bir kumaşın üzerinde bekletirseniz renk verip vermediğini anlayabilirsiniz. Renk veriyorsa; en iyi çözüm etiketi kesip atmaktır.

Çamaşırlarınızın iyice kirlenmesini beklemeyin. Özellikle söz konusu beyazlarsa, ideal olarak bir kere maksimum 2 kere giydikten sonra yıkamaya atın.

Kirli çamaşırlarınızı yıkanması için uzun süre bekletmeyin. 1 hafta boyunca kirli halde bekleyen çamaşıra, ister istemez kir iyice siner ve temizlenmesi de zor olur. Bu nedenle makinelerin kısa modlarını kullanmayı alışkanlık haline getirin. Zaten fazla kirlenmesini beklemediğiniz çamaşırlar için uzun modlara da gerek yoktur.

Çok sıcak derecelerde çamaşırlarınızı yıkamayın. Kadınların yaptığı en büyük hata beyazları 90 derecede yıkamaktır. 2-3 yıkama için sonuçlar daha iyi olsa da zaman içerisinde çamaşırlarınız grileşir. Kaliteli bir deterjanla yıkadığınız çamaşırlar, 40 derecede de gayet temiz olur.

ÇAMAŞIR SUYU İLE BEYAZLARI YIKAMA

Çamaşır suyu, beyazları daha beyaz yapmak için en sık kullanılan ürünlerden biridir. Ancak çamaşırların kısa sürede yıpranmasına yol açtığı gibi, sağlık açısından da zararlıdır. Eğer çamaşır suyu kullanacaksanız, sıvı olanlar yerine tabletleri tercih edin. Ayrıca, mutlaka uzun programları kullanın ki, çamaşır suyu çamaşırlarınızdan tamamen arınsın.

KARBONATLA BEYAZLARI YIKAMA

Karbonat yardımıyla çamaşırlarınızı beyazlatmak için, çamaşırlarınızı çamaşır makinesinde yıkıyorsanız, deterjanın üzerine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin. Ayrıca, çıkmayan bir leke mevcutsa, bir miktar karbonatla limonu karıştırıp lapa hale getirdikten sonra çamaşırların üzerine sürüp, makineye atabilirsiniz. 1 gece önceden karbonatlı su hazırlayıp, çamaşırları basmak da başka bir yöntemdir.

ELMA SİRKESİYLE İLE BEYAZLARI YIKAMA

Ev temizliğinde sıkça kullanılan sirke, çamaşırların beyazlaması için kullanılabilecek doğal yöntemlerden bir tanesi. Sıcak su ile hazırladığınız sirkeli suda, çamaşırlarınızı 1-2 saat bekletebilirsiniz. Daha fazlası çamaşırların yıpranmasına yol açacaktır. Ardından her zaman kullandığınız programla çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Ayrıca, çamaşır makinanızın deterjan gözünde, deterjan ile sirkeyi karıştırıp yıkamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Ancak, yıkama sonrası çamaşırlarda koku olmaması için, yumuşatıcınızın etkili olması şart.