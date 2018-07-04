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Beyaz biber nedir? Nasıl kullanılır?

Karabiber ve beyaz biber aynı ağaçtan elde edilmektedir. Aralarındaki renk ve aroma farkı, tohumların işlenmesi sonucunda ortaya çıkar.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:05
Beyaz biber nedir? Nasıl kullanılır?

BEYAZ BİBER YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Beyaz biberin dünya mutfaklarında en yaygın kullanımı Hint, Asya ve Meksika mutfaklarındadır. Karabiber ve beyaz biber arasında çok belirgin aroma farklılığı olmamasına rağmen, karabiberin tadı daha baskındır. Beyaz biberle, karabiberin kullanımı genelde estetik nedenlere dayanır. Beşamel sos gibi açık renkli soslarda estetik bir görünüm vermek için beyaz biber kullanılır. Renginin yanı sıra aromasının daha hafif olması nedeniyle, çok baharatlı yemeklerde ya da hafif karabiber tadının arzu edildiği tariflerde beyaz biber tercih edilebilir.

Mutfak kullanımları: Beyaz biber, karabiberin kullanıldığı tüm yemeklerde kullanabilir. Sıklıkla krema bazlı çorbalar, erişte, makarna, hamur işleri ve mayonez ve diğer beyaz soslar gibi açık renkli yemeklerde estetik kaygı nedeniyle tercih edilir. Karabibere kıyasla kimyonla daha uyumlu bir lezzete sahiptir.

BEYAZ BİBER NASIL SAKLANMALIDIR?

Beyaz biber çekilmeden tane haliyle uzun süreyle kullanılabilir. Biber öğütüldükten sonra içindeki uçucu yağlar açığa çıkar ve aromasını kaybetmeye başlar. Bu nedenle tane biberin ağzı kapalı cam bir kap içinde, toz beyaz birin ise yine kapalı bir kap içinde ve güneş görmeyen bir alanda saklanması gerekir. Toz biber uygun koşullarda 3 aya kadar tazeliğini koruyabilir. Tane biber ise ağzı kapalı saklandığı sürece çok uzun süre bozulmadan kalır.

FAYDALARI NELERDİR?

Beyaz biber mideyi uyararak, midedeki hidroklorik asit miktarını artırır. Artan salgı seviyesi sayesinde sindirimi geliştirir ve bağırsak gazlarını azaltır. K vitamini, demir ve manganez açısından mükemmel bir kaynaktır. Terletici ve idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:05
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