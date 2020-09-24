Beyaz Baretliler İdlib’de savaş kalıntılarını temizliyor

İDLİB (AA) - Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaza dönen sokaklardan savaşın bıraktığı izleri siliyor.



Sivil Savunma ekipleri, İdlib'e bağlı Eriha ilçesinde "Evlerine dönenlerin umudu" adı altında savaş kalıntılarını temizlemek ve şehrin sokaklarını güzelleştirmek amacıyla kampanya başlattı.



Sivil Savunma Medya ve İletişim Sorumlularından Hasan el Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşam alanlarındaki saldırıların izini yok etmek için çalışma başlattıklarını söyledi.



El Ahmet, "Ateşkesten sonra evlerine dönen sivillere hizmet amacıyla başlattığımız kampanyaya 35 çalışanımız ve 15 iş makinası katıldı." dedi.



El Ahmet, yollarla bazı meydanlardaki savaş uçaklarının yıktığı binaların molozlarını temizlediklerini ve kaldırım taşlarını boyaladıklarını ifade ederek şehri güzelleştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



- İdlib'deki durum



Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.



Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.



Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.



Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.