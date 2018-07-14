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Beyaz ayakkabılar temizlenirken...

Yaz aylarında beyaz ayakkabılar oldukça sık tercih ediliyor. Peki kolayca kirlenen bu ayakkabılar nasıl temizlenmeli? İşte cevabı...

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:19
Beyaz ayakkabılar temizlenirken...

Beyaz ayakkabılar yaz aylarında sıkça tercih ediliyor fakat kolayca kirleniyorlar. Kirlenince güzel görüntüsünü kaybeden ayakkabıları ilk günkü haline getirmek mümkün.

Bir yemek kaşığı karbonatı, yarım yemek kaşığı hidrojen peroksiti ve yarım yemek kaşığı sıcak suyu bir kabın içerisinde karıştırın. Ardından bir fırça ile ayakkabınızın kirli bölgelerine sürün.

Yarım yemek kaşığı hidrojen peroksiti, bir yemek kaşığı karbonatı, yarım yemek kaşığı sıcak suyu bir kabın içerisinde karıştırıp fırça yardımıyla ayakkabınızın kirli yerlerine sürün. Yarım saat beklettikten sonra ayakkabınızı durulayın. Tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:19
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