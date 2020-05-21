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Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Türkiye'nin bağışçılarını ve gönüllülerini arıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:04:28 -
Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Türkiye'nin bağışçılarını ve gönüllülerini arıyor

ANTALYA (AA) - Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğince yürütülen Avrupa Birliği destekli Antalya Sivil Platformu-SivilAnT Projesi kapsamında ülke genelinde düzenlenecek yarışmayla yılın bağışçısı, genç gönüllüsü ve aktif vatandaşı belirlenecek.

Merkezi Antalya'da bulunan derneğin başkanı Kamil Çam, AA muhabirine, ilk kez geçen yıl düzenlenen ve proje koordinatörlüğünü görme engelli Huriye Kahramanoğulları'nın yaptığı SivilAnT Beratları yarışması için başvuruların başladığını ve 31 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi.

Yarışmanın "Yılın Aktif Vatandaşı", "Yılın Genç Gönüllüsü" ve "Yılın Bağışçısı" olarak üç klasmanda gerçekleştirileceğini aktaran Çam, bu alanlarda ülke genelinde adayları beklediklerini dile getirdi.

- Sonuçlar ekimde açıklanacak

Bir kişinin yalnızca bir klasmanda aday olabileceğini, başkasını da aday gösterebileceğini belirten Çam, adayların www.sivilant.org adresinde sunulan ilgili başvuru formununu doldurarak yarışmaya katılabileceğini kaydetti.

Çam, başvuruların Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği, Antalya Valiliği, Sivil Toplum ile İlişkiler Müdürlüğü, Akdeniz, Antalya Bilim ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversiteleri, Antalya Büyükşehir, Muratpaşa ve Döşemealtı belediyelerince belirlenecek 9 uzman kişi tarafından değerlendirileceğini bildirdi.

Türkiye'nin her yerinden başvuruların kabul edileceğini anlatan Çam, sonuçların da 6-7 Ekim'de Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek SivilAnT Günleri etkinliğinde açıklanacağını, beratlarının da o gün düzenlenecek törenle verileceğini kaydetti.


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