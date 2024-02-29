Betonu temizlemek isterken sağlığından oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar'ın oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesinin ardından vücudunda yanıklar oluştu.

Evlerin bitişiğindeki inşaattan, tuvaletin havalandırmasından içeriye dökülen yaş betonu temizlemek için müdahale etmesi sonucu vücudunda yanıklar oluştuğunu belirten Serkan Kurtpınar, vatandaşlara yaş betona temas etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Kurtpınar yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Evimizin yanında inşaat yapılırken üst havalandırmadan içeriye beton döküldü. Ben bu betona temizlemeye müdahale ettiğimde eldiven ve kıyafetlerim olmasına rağmen betonun değdiği her yerde yanıklıklar oluştu. Pazaryeri Devlet Hastanesine gittiğimde bir tedavi uygulayamadılar. Yanığın ne derece veya ne gibi kimyasaldan olduğunu bilmedikleri için Bozüyük Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bozüyük Devlet Hastanesinde bana ikinci derecede yanık teşhisi konularak tedaviye başladılar ve tedavim hala devam ediyor. Benim insanlara tavsiyem, böyle bir şey başlarına geldiği takdirde yaş betona temas etmemelerini tavsiye ediyorum."