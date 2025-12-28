  • İSTANBUL
Beton Pınar mevkiinde onlarca araç mahsur kaldı
Yerel

Beton Pınar mevkiinde onlarca araç mahsur kaldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beton Pınar mevkiinde onlarca araç mahsur kaldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarındaki Beton Pınar mevkiinde bastıran yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi, Şırnak-Hakkari karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra indiği bölgede, hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç ve yolcu saatlerce mahsur kalarak yardım bekledi.

Şırnak-Hakkari karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında bulunan Beton Pınar mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgede yaşanan olumsuzluklar üzerine Karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yoğun bir şekilde yol açma çalışması yürütürken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi de sevk edildi.

Yolda kalan sürücülerin güvenliği için bölgede önlemler alınırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız mücadele ettiği bildirildi.

