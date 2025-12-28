Beton Pınar mevkiinde onlarca araç mahsur kaldı

Şırnak-Hakkari karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yakınlarında bulunan Beton Pınar mevkiinde çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bölgede yaşanan olumsuzluklar üzerine Karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle yoğun bir şekilde yol açma çalışması yürütürken, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi de sevk edildi.

Yolda kalan sürücülerin güvenliği için bölgede önlemler alınırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız mücadele ettiği bildirildi.