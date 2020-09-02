  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beton mikseriyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Aktüel

Beton mikseriyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:10:26 -
Beton mikseriyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

S.K. (38) idaresindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikseri, Nazilli-Denizli kara yolu Gıdı Gıdı Geçidi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan skandal
Dünya

Macron'dan skandal "Hz. Muhammed" kararı!

Çirkin karikatürlerle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e saldıran İslam düşmanı Hristiyan yobaz Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo, ska..
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Laikçi mahalleden kendi çocukları Mazhar Alanson’a linç: Peygamberime aşığım dediği için...
Medya

Laikçi mahalleden kendi çocukları Mazhar Alanson’a linç: Peygamberime aşığım dediği için...

'Peygamberime aşığım' diye laikçi mahalleden linç yiyerek konseri iptal edilen Mazhar Alanson, gelinen süreçle ilgili bir açıklama yaptı...
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı