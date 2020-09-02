Beton mikseriyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
S.K. (38) idaresindeki 35 AK 1867 plakalı beton mikseri, Nazilli-Denizli kara yolu Gıdı Gıdı Geçidi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
S.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.