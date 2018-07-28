Beton mikseri alev topuna döndü!

Edirne’nin Süloğlu ilçesi Büyükgerdelli-Akardere köyü arasında meydana geldi.

Beton mikseri sürücüsü, Akardere köyü cevizlik mevkiinde aracının motor kısmının aniden alev aldığını fark etti. Alevlerin büyümesiyle kendini dışarı atan sürücü, canını güç bela kurtardı. Sürücü, durumu telefonuyla 110 itfaiyeye bildirirken olay yerine gelen Süloğlu itfaiyesi araç yangınını kısa sürede kontrol altına aldı.