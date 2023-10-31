Beton mikseri 4 aracın üzerine devrildi!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir beton mikseri, binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine devrildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir beton mikseri, binanın otoparkındaki 4 aracın üzerine devrildi.
Kaza, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Z. idaresindeki beton mikseri, ağırlık ve yokuş nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten bir binanın otoparkına devrildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken beton mikserinin devrildiği 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Beton mikseri, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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