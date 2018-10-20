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Beton direğe çarpan kasksız sürücü, olay yerinde can verdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarpan ve kask takmayan sürücüsü Hasan Çetinkaya (54) hayatını kaybetti.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:03
Beton direğe çarpan kasksız sürücü, olay yerinde can verdi

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Aydın- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Hasan Çetinkaya, yönetimindeki 09 UJ 379 plakalı motosikletle, Sınırteke Mahallesi'nden ilçe merkezine gitmek üzere yola çıktı. Virajda hakimiyeti yitiren sürücü Çetinkaya, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çetinkaya, yine yol kenarındaki bahçenin tel örgüleri ile aydınlatma direği arasına düşüp, kanlar içinde kaldı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Hasan Çetinkaya'nın Sınırteke Mahalle Muhtarı Davut Çetinkaya'nın ağabeyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AYDIN'IN INCIRLIOVA ILCESINDE DIREKSIYON HAKIMIYETINI KAYBEDEREK YOL KENARINDAKI BETON AYDINLATMA DIREGINE CARPAN KASKSIZ MOTOSIKLET SURUCUSU HASAN CETINKAYA OLDU.(FOTO: BURHAN CEYHAN AYDIN DHA)

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:03
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Trafik kazası
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