Betizm kimdir? Betizm kaç yaşında ve nereli? Betizm gerçek adı

Sosyal medyada gündem olan Betizm kullanıcı adlı Betül Demirkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Betizm kimdir? Betül Demirkaya kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Betizm kimdir?

22 yaşında yaklaşık iki senedir çektiği mizahi videolar ile bir milyon takipçi sayısına ulaşan ve üniversite öğrencisi olan Betül Demirkaya, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Günümüzde aile içinde veya arkadaş çevresinde sıkça rastlanan trajikomik olayları bir dakikalık videolar ile skeçler haline getirip insanlara sunan genç fenomenin, şarkı söylerken rol icabı yere yatması da gündem olmuştu.

Günümüzde her yaştan ilgiyle izlenen genç sosyal fenomeni, videolarıyla milyonları telefona kitlemeyi başarıyor.