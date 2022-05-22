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Medya Beter olun! Mum gibi eriyen Netflix yeni oltasını atıyor
Medya

Beter olun! Mum gibi eriyen Netflix yeni oltasını atıyor

Ahlaksız hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırmayı hedef alan, ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, çok sayıda abonesini kaybetmesiyle birlikte yeni oltasını piyasaya salladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:57:00 -
Beter olun! Mum gibi eriyen Netflix yeni oltasını atıyor

Dizi ve film platformu Netflix, 2022’nin ilk çeyreğinde 200 bin müşteri kaybettiğini açıklamıştı. İkinci çeyrekte 2 milyona yakın kişinin üyeliğini iptal etmiş olabileceği öngörülürken abonelerini elde tutabilmek için önlem almaya başladı. 

Shift Delete'in haberine göre, Netflix kullanıcıları yayınlanacak içerikleri önceden izleyebilecekler. ABD’de test edilmeye başlanan yeni erken erişim programının benzeri, Medya Merkezi’nde basın hesabı olan gazetecilere ve editörlere de sunulurken; yakında izleyiciler de bu imkana sahip olacak.

Gizlilik sözleşmesi imzalatacak

Sınırlı sayıda aboneyle test edilmeye başlanan yeni erken erişim programına katılmak isteyenlere Netflix tarafından bir gizlilik sözleşmesi imzalatılacağı belirtildi. Kabul eden aboneler, içerikleri herkese açık bir mecrada paylaşamayacak.

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