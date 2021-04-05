Beşyol Kavşağı’nda trafik düzenlemesi

İki etap halinde planlanan çalışmaların ilk etabı kapsamında Beşyol Kavşağı’nın orta noktasında gömülü hat imalatları için kazı, zemin iyileştirme, ray montajı, demir kalıp ve beton imalatları yapılacak. Ayrıca iki adet katener direği temel imalatı ve direk montajı çalışmaları da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Beşyol Kavşağı orta refüjde kısmi olarak şerit daraltması yapılacaktır.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Beşyol kavşağında bulunan sinyalize lambaları kullanabilecekler. Sürücülerin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyir etmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhaları ile gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir.