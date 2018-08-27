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Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme' toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 'e-Devlet Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:39
Beştepe'de 'e-Devlet Değerlendirme' toplantısı

"e-Devlet Değerlendirme" toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-Devlet sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan devlet teşkilatına uyumuna ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşa, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

YAPILACAK YENİLİKLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, yeni sistemle bazı bakanlıkların birleştirilmesi, yeni kurumların oluşturulması ve kapatılan kurumlar nedeniyle e-Devlet sisteminde yapılacak yenilikler de görüşüldü.

Dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-Devlet sistemi çalışmalarına ilişkin tüm bakanlıkların katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında 31 Ağustos Cuma günü "e-Devlet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 19:39
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  2. e-Devlet
  3. Beştepe
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