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Gündem Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz programı!
Gündem

Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz programı!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 21:40:00 - 2024-07-14 21:42:05

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Beştepe Millet Camii’nde 15Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenlenecek.

15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:50'de düzenlenecek etkinlik Diyanet TV'de de canlı olarak yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basın bürosu tarafından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:50’de Ankara Beştepe Millet Camii’nde düzenlenecek olan "15Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı”nı sosyal medya hesaplarımızdan ve DiyanetTV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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