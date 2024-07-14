Beştepe Millet Camii'nde 15 Temmuz programı!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Beştepe Millet Camii’nde 15Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenlenecek.
15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:50'de düzenlenecek etkinlik Diyanet TV'de de canlı olarak yayınlanacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basın bürosu tarafından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
15 Temmuz Pazartesi günü saat 11:50’de Ankara Beştepe Millet Camii’nde düzenlenecek olan "15Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı”nı sosyal medya hesaplarımızdan ve DiyanetTV ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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