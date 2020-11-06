Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen başarılı sanatçı, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti.

Timur Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.