  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti
Aktüel

Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:40:51 -
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk'un oğlu, besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, 74 yaşında hayata veda etti.

İstanbul'da 2 Temmuz 1946'da dünyaya gelen başarılı sanatçı, 5 yaşında piyano çalmaya başladı ve 7 yaşında ilk konserini verdi.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Selçuk, İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne devam etti.

Timur Selçuk, Paris'teki Ecole Normale de Musique de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1975'te Türkiye'ye döndü.

"Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin", "Ayrılanlar İçin" ve "İspanyol Meyhanesi" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı, Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Usta sanatçı, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı kurarak kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni hayata geçirdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışan Selçuk, "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı eserlerle birlikte çok sayıda tiyatro oyununun müziklerine imza attı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" filmlerinin müziklerini de yapan sanatçı, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Usta sanatçı, müzikle geçen 50 yılını kutlamak amacıyla 2018'de İstanbul'da beyaz kıyafetler içinde bir konser vermiş ve yarım asır süren müzik yolculuğunu dinleyicilere anlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık
Dünya

ABD Başkanı Trump duyurdu! Büyük bir zafer kazandık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamasında "Pensilvanya'da büyük bir hukuki zafer kazandık." ifadelerini kulland..
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme
Aktüel

Süt banyosu görüntüleriyle ilgili sıcak gelişme

Bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışanla bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan şahıs gözaltına alındı..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay