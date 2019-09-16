BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF
|0,034915
|1,01
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF
|0,054662
|0,60
|Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF
|0,018078
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF
|0,043909
|0,58
|BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF
|0,029116
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,060263
|1,07
|Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF
|0,042841
|0,79
|BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF
|0,079916
|0,69
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,107330
|0,66
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023849
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016189
|1,28
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016202
|1,21
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,017268
|1,14
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,016093
|1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015656
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,016879
|0,73
|Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF
|0,024089
|0,71
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF
|0,011128
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010249
|0,50
|Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF
|0,016430
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,027369
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF
|0,042710
|0,13
|Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,021519
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF
|0,023865
|0,13
|Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF
|0,058939
|0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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