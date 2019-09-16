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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0349151,01
BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF0,0546620,60
Cigna Finans Em. ve Hay.K.B.A. Gr. EYF0,0180780,58
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,0439090,58
BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF0,0291160,57
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0602631,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0428410,79
BNP Paribas Cardif Em. His.Sen. EYF0,0799160,69
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1073300,66
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0238490,62
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0161891,28
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0162021,21
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0172681,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0160931,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0156561,07
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0168790,73
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0240890,71
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His.Sen. EYF0,0111280,65
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat.Bank. Kat. Değ. EYF0,0102490,50
Halk Hayat ve Em. Katılım His.Sen. EYF0,0164300,46
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0273690,13
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası Gr. EYF0,0427100,13
Halk Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0215190,13
Ziraat Hayat ve Em. ParaPiyasası EYF0,0238650,13
Vakıf Em. ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0589390,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:01
  1. fonlar
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