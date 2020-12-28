BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081147
|0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,030874
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,063019
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,070543
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,074178
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,076957
|0,62
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,102774
|0,45
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026304
|0,42
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,027280
|0,40
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034438
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken Grup EYF
|0,050729
|0,81
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020069
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020222
|0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020937
|0,53
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074705
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013968
|0,84
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037247
|0,46
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,025873
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044233
|0,41
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,062936
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072526
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,070872
|0,13
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067482
|0,13
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027304
|0,13
|HEM Para Piyasası EYF
|0,024619
|0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)