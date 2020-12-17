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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:15:27 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0508980,21
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0547750,21
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1262950,21
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0777310,20
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0775970,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0334620,29
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0757490,23
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0377530,19
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1593480,18
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0990140,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0200041,30
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,0121820,41
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0290550,41
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0213500,38
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,0259330,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0268720,43
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,0176360,30
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0195430,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0266260,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0220120,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0530760,68
ZEM Altın Katılım EYF0,0510600,64
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0514080,63
VEM Altın Katılım EYF0,0531990,63
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0492420,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
ZEM Para Piyasası EYF0,0271820,03
VEM Para Piyasası EYF0,0671760,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0714200,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0746840,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0311680,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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