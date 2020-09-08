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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:22:52 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,012995 0,30
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,045143 0,29
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112403 0,26
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060750 0,25
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066153 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018196 0,54
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016073 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036860 1,46
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035862 1,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088363 1,06
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056675 0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041751 0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021487 1,16
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053436 0,71
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031003 0,63
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,021110 0,62
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,083699 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031268 1,50
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028547 1,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044469 1,48
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019821 1,47
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,027117 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068280 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069246 0,03
ZEM Para Piyasası EYF 0,026336 0,03
HEM Para Piyasası EYF 0,023749 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027262 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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