  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:25:43 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,076499 0,51
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080008 0,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,045550 0,36
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,063670 0,23
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044545 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,039699 0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,028209 0,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,104784 0,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,083614 0,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,150143 0,33
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013613 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,024712 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,025986 1,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,043219 1,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041769 1,19
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,041305 1,19
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039187 1,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068400 0,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067420 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067492 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067687 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063662 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı