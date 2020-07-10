BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,076499
|0,51
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080008
|0,48
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,045550
|0,36
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,063670
|0,23
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,044545
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039699
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,028209
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,104784
|0,41
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,083614
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,150143
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013613
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,024712
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025986
|1,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043219
|1,20
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041769
|1,19
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,041305
|1,19
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039187
|1,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068400
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067420
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067492
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067687
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063662
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)