BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,074412
|0,82
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,080667
|0,81
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,057486
|0,69
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032936
|0,61
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,074672
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014583
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034791
|2,65
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030614
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,019628
|1,16
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,082477
|0,99
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,022563
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,059691
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,038877
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024645
|0,91
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035120
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016632
|0,78
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023931
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013301
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,067404
|0,04
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062722
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063376
|0,04
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,066415
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025656
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)