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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

2020-04-29 15:01:48 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,074412 0,82
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,080667 0,81
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,057486 0,69
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032936 0,61
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,074672 0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014583 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034791 2,65
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030614 2,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019628 1,16
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,082477 0,99
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022563 0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,059691 0,58
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,038877 0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024645 0,91
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035120 0,87
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016632 0,78
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023931 0,73
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013301 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,067404 0,04
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,062722 0,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063376 0,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,066415 0,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025656 0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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