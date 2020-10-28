BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090401
|1,39
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048395
|1,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,120275
|1,34
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096826
|1,32
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040971
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017021
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019128
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067439
|3,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,096366
|1,58
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,040893
|1,49
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,138040
|0,65
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,027248
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023450
|1,30
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,027760
|1,04
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,056942
|0,90
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,045578
|0,67
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023515
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050420
|1,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035338
|1,21
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026453
|1,11
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029880
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,027075
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053863
|1,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051917
|1,25
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032403
|1,25
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032743
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053938
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027640
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068511
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063347
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065427
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025002
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)