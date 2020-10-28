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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:01:02 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090401 1,39
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048395 1,34
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120275 1,34
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096826 1,32
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040971 1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017021 0,77
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,019128 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067439 3,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096366 1,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040893 1,49
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,138040 0,65
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,027248 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023450 1,30
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,027760 1,04
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,056942 0,90
VEM Birinci Değişken EYF 0,045578 0,67
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,023515 0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050420 1,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035338 1,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026453 1,11
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029880 1,08
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,027075 0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053863 1,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051917 1,25
NN Hay. Em. Altın EYF 0,032403 1,25
HEM Altın Katılım EYF 0,032743 1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053938 1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027640 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068511 0,03
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063347 0,03
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065427 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025002 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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