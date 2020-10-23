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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:06:19 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024035 0,04
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032981 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023330 0,03
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044390 0,02
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052227 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039563 0,12
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,028208 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040523 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014633 1,35
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,021327 0,52
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023855 0,49
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,026480 0,26
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,014372 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036191 0,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051501 0,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026649 0,24
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,025212 0,16
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016756 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052266 0,36
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050302 0,36
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031396 0,35
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055748 0,35
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047630 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070136 0,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068415 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024967 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065335 0,02
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027609 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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