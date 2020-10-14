BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013659
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118031
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088640
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133733
|0,32
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,047454
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019083
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016902
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,039067
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098666
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,028997
|3,12
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,058387
|1,63
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,024020
|0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,122431
|0,77
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,097019
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021824
|0,27
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031433
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025893
|0,21
|HEM Katılım Standart EYF
|0,021199
|0,13
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,028280
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052315
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,063123
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069958
|0,04
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027542
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068965
|0,03
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022715
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)