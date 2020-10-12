BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,052995
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,117701
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,133331
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,105911
|0,82
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,090981
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018959
|0,82
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016863
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038140
|2,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,071238
|1,58
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,062781
|1,56
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,080705
|1,46
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,068642
|1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019567
|1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070955
|1,07
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,103740
|0,99
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023729
|0,95
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022266
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034413
|1,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048951
|1,29
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021516
|1,00
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030988
|0,99
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,028121
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,056173
|1,89
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050850
|1,89
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031633
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052573
|1,88
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,050937
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065142
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024895
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068209
|0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030508
|0,08
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,073045
|0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)