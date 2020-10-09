BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090160
|0,63
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093318
|0,62
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073356
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,056650
|0,40
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,072260
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016773
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018804
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,039054
|1,57
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,045308
|1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,037261
|0,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,061818
|0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,070132
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032164
|1,14
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,119322
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,170017
|0,80
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,094548
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,023511
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,029062
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018716
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013393
|0,34
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029244
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,026787
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031049
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051603
|1,42
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048899
|1,41
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049909
|1,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049999
|1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,065084
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027515
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,069012
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022692
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065684
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)