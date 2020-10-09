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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:08:07 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090160 0,63
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093318 0,62
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073356 0,45
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056650 0,40
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,072260 0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016773 0,34
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018804 0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039054 1,57
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045308 1,06
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,037261 0,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,061818 0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,070132 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032164 1,14
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,119322 0,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,170017 0,80
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,094548 0,77
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023511 0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029062 0,89
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018716 0,38
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013393 0,34
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029244 0,23
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,026787 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031049 1,42
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051603 1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048899 1,41
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049909 1,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049999 1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,065084 0,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027515 0,04
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069012 0,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022692 0,04
VEM Para Piyasası EYF 0,065684 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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