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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:46:28 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054884 0,06
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070926 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023119 0,02
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024534 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014720 0,86
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018370 0,86
HEM Temkinli Değişken EYF 0,016246 0,02
VEM Temkinli Değişken EYF 0,029125 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024288 0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027772 0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052311 0,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048452 0,04
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049550 0,04
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050548 0,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054432 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022576 0,03
ZEM Para Piyasası EYF 0,026447 0,03
HEM Para Piyasası EYF 0,023845 0,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027382 0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068563 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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