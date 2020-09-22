BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
2020-09-22 13:46:28 -
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054884
|0,06
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070926
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,023119
|0,02
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024534
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014720
|0,86
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,018370
|0,86
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,016246
|0,02
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,029125
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,024288
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027772
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052311
|0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048452
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,049550
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050548
|0,03
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054432
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022576
|0,03
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026447
|0,03
|HEM Para Piyasası EYF
|0,023845
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027382
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068563
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)