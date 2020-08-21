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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:42:42 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059769 0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072149 0,46
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041115 0,45
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066998 0,45
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032303 0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018192 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042737 0,79
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036843 0,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088063 0,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037273 0,44
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020367 0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018802 0,91
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017722 0,87
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018997 0,87
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017893 0,86
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018570 0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019714 0,27
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028397 0,25
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020815 0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031097 0,04
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020925 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067939 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064789 0,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026215 0,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068913 0,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030076 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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