BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,059769
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072149
|0,46
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041115
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066998
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032303
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018192
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,042737
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,036843
|0,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088063
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037273
|0,44
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020367
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018802
|0,91
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017722
|0,87
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018997
|0,87
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017893
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018570
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019714
|0,27
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028397
|0,25
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020815
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031097
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,020925
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067939
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064789
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026215
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068913
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030076
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)