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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:42:57 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069812 0,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,049044 0,68
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,091280 0,66
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,097953 0,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081462 0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018183 1,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015907 0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056639 3,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077902 3,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077926 3,05
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029724 3,02
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108509 3,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022811 1,88
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068484 1,86
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013457 1,83
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017740 1,83
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018833 1,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028327 1,49
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019661 1,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031084 1,30
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044305 1,26
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032553 0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024552 0,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068251 0,02
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064769 0,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023635 0,02
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026207 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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