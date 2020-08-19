  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:17:24 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083462 0,29
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,086631 0,28
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047329 0,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048712 0,17
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,081283 0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015828 0,24
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017963 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037496 0,75
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019762 0,70
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024162 0,70
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028853 0,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,044010 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030451 0,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025999 0,51
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018333 0,49
Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,022036 0,44
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020113 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043755 0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030686 0,33
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018093 0,28
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025601 0,26
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,025765 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030921 2,74
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051392 2,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049677 2,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049084 2,73
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015675 2,73
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068037 0,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024543 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069612 0,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062194 0,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,071973 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor
Dünya

Yüzyılın itirafı: BAE Veliaht Prensi Zayed 25 yıldır bize çalışıyor

BAE'nin İsrail'le normalleşme adımlarını atmasından 2 ay önce, İsrail medyası Zayed'in 25 yıldır kendilerine çalıştığı itiraf etti. ..
Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi
Gündem

Bergüzar Korel, ağlayarak Bakan Koca’dan yardım istedi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabı instagram üzerinden bir canlı yayın açtı. Yayında Spinal muskuler atrofi (SMA) (doğuştan genetik ..
Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz
Dünya

Türkiye'ye açık Doğu Akdeniz desteği: Tüm adımlarını destekliyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki faal..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı