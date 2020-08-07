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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-08-07 14:58:02 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080028 1,59
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,052049 1,45
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,045152 1,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,083115 1,31
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,066595 1,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036182 2,00
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042013 1,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,029710 1,72
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014245 1,41
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,065617 1,37
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040848 0,91
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,084441 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025887 1,79
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,025358 0,42
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013144 0,24
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029102 0,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026136 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050758 3,36
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031025 3,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030754 3,33
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046372 3,32
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050466 3,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024480 0,02
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069432 0,02
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067860 0,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068070 0,02
AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064025 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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