BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080028
|1,59
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,052049
|1,45
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,045152
|1,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,083115
|1,31
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,066595
|1,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,036182
|2,00
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,042013
|1,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,029710
|1,72
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014245
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,065617
|1,37
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,040848
|0,91
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,084441
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025887
|1,79
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,025358
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013144
|0,24
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,029102
|0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026136
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050758
|3,36
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,031025
|3,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030754
|3,33
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,046372
|3,32
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,050466
|3,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024480
|0,02
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,069432
|0,02
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067860
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068070
|0,02
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064025
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)