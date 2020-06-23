BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020831
|0,25
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077772
|0,24
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,063979
|0,24
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,034263
|0,23
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,077713
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015486
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017745
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,053766
|2,39
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,038688
|1,50
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030222
|1,38
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,128523
|1,38
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,089848
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013650
|0,88
|Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,023110
|0,86
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,023480
|0,84
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,065192
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,045909
|0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029105
|0,85
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,041420
|0,84
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015767
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,024701
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,024631
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024994
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041564
|0,87
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,041028
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,039739
|0,86
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,044386
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067458
|0,03
|AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063443
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,068165
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024255
|0,02
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,071182
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)